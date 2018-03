Le froid s'invite un 17 mars: que faut-il faire avec vos jeunes plantes ?

Quelques centimètres de neige, des températures négatives et du vent qui pique. L'hiver joue les prolongations ce week-end. Ressortez vos bonnets, vos gants et vos écharpes: ce sera pire la nuit prochaine et demain.

Ce qui ne rassure pas les jardiniers du dimanche. Les plantations les plus jeunes vont-elles tenir le coup ? Que faut-il faire ?

Un pépiniériste s'est exprimé au micro de BEL RTL samedi matin. Et il est assez inquiet. "Il faut d'abord avoir l'obligeance d'aller chercher les plantes qui ont été commandées chez le pépiniériste. Et ensuite, éventuellement, les protéger chez soi".

Pour les plantes installées depuis longtemps, pas de problème, elles vont résister. Mais précipitez-vous si leur mise en terre est plus récente: mettez-les à l'abri, protégez-le ou si possible, rentrez-les.