Le mercure grimpe jusqu'à 32 degrés

(Belga) Le temps sera chaud et ensoleillé lundi après-midi avec des maxima de 27 degrés le long du littoral et sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 32 degrés en Flandre, selon les prévisions de l'IRM. Quelques formations nuageuses se développeront sur l'est du pays et pourront provoquer l'une ou l'autre petite ondée orageuse isolée. Le vent faible de direction variable rendra l'atmosphère parfois lourde et étouffante. Une petite brise de mer de nord à nord-est ramènera de l'air un peu plus frais dans la zone littorale.

Lundi soir, il y aura encore la possibilité d'une petite ondée orageuse isolée sur l'est du pays. La nuit prochaine, le temps redeviendra calme avec un ciel généralement étoilé. La nuit sera douce avec des températures qui ne redescendront pas en dessous de 14 à 19 degrés. Le vent sera faible d'est à sud-est ou de direction variable. Mardi, la chaleur sera toujours au rendez-vous mais le soleil sera par moments voilé par des bancs de nuages élevés. L'atmosphère deviendra également plus instable avec possibilité de l'une ou l'autre ondée orageuse isolée en cours d'après-midi. Le vent sera faible de sud à sud-est ou de direction variable. Une petite brise marine pourra à nouveau se lever dans la zone littorale en cours d'après-midi. Les températures atteindront 27 à 29 degrés en Ardenne et 30 à 32 degrés dans les autres régions. Le risque d'ondées orageuses disparaîtra en soirée et en début de nuit. Par après, le temps redeviendra calme avec un ciel étoilé à peu nuageux. Il fera à nouveau très doux avec des minima de 16 à 20 degrés. Le vent restera faible et s'orientera entre l'ouest et le sud-ouest. (Belga)