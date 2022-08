Le mercure grimpe pour la dernière semaine des congés d'été

(Belga) Le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux, lundi après-midi, avec un petit risque d'averse sur l'ouest en fin de journée, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps sera plus ensoleillé à la Côte. Les maxima atteindront 22 degrés au littoral et dans les Hautes-Fagnes et 26 à 27 degrés dans le centre.

Le vent de sud-est, virant au sud à sud-ouest ou de directions variées, sera faible à parfois modéré. A la mer, il sera modéré et virera au nord-ouest. En soirée, le risque d'averse restera présent sur l'ouest. Le temps deviendra ensuite sec partout, avec de larges éclaircies attendues. La nébulosité augmentera sur l'ouest en seconde partie de nuit. Mardi, il fera lourd et plutôt nuageux, à l'exception de quelques éclaircies. Les maxima atteindront jusqu'à 28 degrés. Mercredi et jeudi, le temps sera chaud et ensoleillé. Le mercure pourrait grimper jusqu'à 30 degrés. (Belga)