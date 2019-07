Le mercure montera jusqu'à 27 degrés vendredi

(Belga) Le temps restera sec vendredi, avec d'abord un ciel partagé entre éclaircies et des bancs de nuages moyens et élevés, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo. Dans le courant de la journée, le soleil se montrera plus généreux avec encore quelques voiles d'altitude et des cumulus inoffensifs par endroits. Les maxima se situeront entre 20 ou 21 degrés à la mer, 25 degrés dans le centre et 27 degrés en Lorraine Belge ainsi qu'en Campine.

En soirée et durant la nuit, il fera toujours sec, avec en alternance de larges éclaircies et des bancs nuageux moyens. Les minima descendront jusqu'à 8 degrés en Hautes-Fagnes et 13 ou 14 degrés en Flandre. Le vent sera faible et d'abord variable. En cours de nuit, il s'orientera au secteur sud à sud-ouest. Samedi matin, le temps sera d'abord ensoleillé sur la plupart des régions. Dans le courant de la journée, des cumulus se développeront cependant et, dans l'extrême sud du pays, une ondée sera possible. L'après-midi, la nébulosité augmentera depuis le nord. En soirée et durant la nuit de samedi à dimanche, quelques faibles pluies ou averses seront possibles. Les maxima seront compris entre 20 degrés à la mer et 28 degrés en Lorraine Belge. Le vent sera modéré et virera du sud-ouest le matin au secteur nord le soir. Dimanche et en début de semaine prochaine, il fera un peu plus frais mais généralement sec.