Le mercure remonte un peu, mais prudence: des plaques de glace pourraient se former par endroits durant la nuit

La légère remontée du mercure a offert un moment de répit à une bonne partie du pays ce dimanche. Si vous prenez la route, restez cependant sur vos gardes. l'Institut royal météorologique (IRM) a lancé un avertissement jaune jusqu'à 10h ce lundi pour des conditions glissantes sur toute la Wallonie et Bruxelles, ainsi que sur la partie est de la Flandre.



Cette nuit, les températures chuteront rapidement et deviendront négatives. En raison des précipitations tombées localement (faibles averses) ce dimanche en journée, des plaques de glace pourraient se former par endroits. En Ardenne, nous prévoyons aussi localement des bancs de brouillard givrant avec risque de plaques de givre.





Les prévisions pour le début de semaine



Lundi, le ciel se couvrira depuis l'ouest, suivi de pluie ou de neige fondante. Il faudra attendre l'après-midi pour voir les précipitations toucher la moitié est du pays avec un peu de neige fondante ou, sur le relief, de neige. Les maxima varieront entre -1 degré sur les hauts plateaux de l'Ardenne, +3 degrés en Flandre et éventuellement +4 degrés le long du littoral. Le vent sera modéré à assez fort de sud à sud-ouest avec des rafales proches de 50 km/h.



La nuit de lundi à mardi, le ciel sera nuageux avec de faibles pluies ou bruines et, en Ardenne, des précipitations hivernales. Minima proches de 0 ou -1 degré sur les hauteurs ardennaises et de +1 ou +2 degrés ailleurs. Vent de sud à sud-ouest modéré à assez fort puis s'affaiblissant.



Ce mardi, la nébulosité sera variable à abondante avec un temps qui devrait rester sec. Toutefois en soirée, une zone de pluie atteindra le nord-ouest du pays. Les maxima oscilleront entre 1 degré en Hautes Fagnes à 6 degrés dans l'ouest. Le vent de sud-sud-ouest d’abord faible à modéré se renforcera dans l'après-midi.





Maxima plus doux mercredi



Mercredi, sous une nébulosité abondante, une zone de pluie de faible activité traînera principalement sur la partie nord du pays. Ailleurs, le temps devrait rester généralement sec. Les maxima, plus doux, oscilleront entre 3 degrés en Hautes Fagnes à 9 degrés en plaine. Le vent de sud-sud-ouest sera modéré.



Jeudi, la zone de pluie s'enfoncera dans le pays en transitant du nord-ouest vers le sud-est. En cours de journée, le ciel sera très nuageux avec des pluies faibles à parfois modérées. A l'arrière de la perturbation, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies. Les maxima resteront compris entre 3 et 9 degrés. Le vent sera modéré et s'orientera graduellement au sud-ouest.