Le mercure repartira à la hausse ce week-end

(Belga) Le temps sera généralement sec ce jeudi après-midi avec de belles éclaircies. Le thermomètre affichera entre 16 degrés en Hautes­ Fagnes et localement 21 degrés en Campine, sous un vent faible à modéré de secteur nord à nord­-ouest, selon les prévisions de l'IRM.

Ce soir et pendant la nuit, les nuages prendront graduellement le dessus et quelques averses pourront arroser les régions situées le long de la frontière française. Les minima se situeront entre 7 degrés dans certaines vallées ardennaises et 14 degrés à la Côte. Le vent deviendra faible et virera au secteur est à nord­-est. La journée de vendredi débutera sous un ciel très nuageux avec toujours un risque de quelques averses aux abords de la France. L'après-midi, des éclaircies chasseront la grisaille. Le mercure oscillera entre 16 et 22 degrés. Ce week­-end, le temps sera beau et progressivement plus doux avec des maxima qui pourront atteindre 24 degrés dimanche. (Belga)