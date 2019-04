Le mercure se maintiendra au-dessus des 20°C jusque mercredi compris

(Belga) Le soleil a pris ses quartiers et dardera ses rayons sur la Belgique durant tout le week-end pascal et même au-delà, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique samedi. Le mercure marquera jusqu'à 27°C cet après-midi, avant d'aborder tranquillement une courbe descendante, jusqu'à 20 ou 22°C mercredi.

Cachés dans le sable du littoral ou dans les hautes herbes des jardins, les oeufs en chocolat risquent bien de fondre sous ce ciel sans nuage. La brise de mer ne rafraîchira l'atmosphère qu'à la Côte, où le mercure s'en tiendra à un maximum 20°C. Les terrasses devraient faire le plein avec 22 à 25°C en Ardenne, 26°C dans le centre du pays et jusqu'à 27°C localement. La lune prendra ensuite le relais et les températures redescendront vers des valeurs comprises entre 1°C en Hautes Fagnes et 10°C sur l'ouest du territoire. Dimanche, le soleil reviendra distribuer généreusement ses rayons sur tout le pays, avec des maximas compris entre 19°C à la mer, 21°C en Hautes Fagnes et 24°C dans le centre. Des voiles d'altitude s'inviteront en deuxième partie de nuit à partir du sud mais le temps restera sec. Les températures nocturnes seront comprises entre 3°C en Hautes Fagnes et 11°C en plaine. Lundi, quelques nuages d'altitude entreront dans la danse. Les vacanciers profiteront encore de 23 ou 24°C en plaine et de 19 à 21°C en Ardenne. Mardi sera à l'image de la veille, avec des maxima proches de 21°C dans le centre. La journée de mercredi devrait être plus nuageuse. Le risque d'averses orageuses augmentera sous des maxima de 20 à 22°C dans le centre. (Belga)