Le mois d'août débute sous les nuages, la mer sous le soleil

(Belga) Les nuages envahiront la Belgique jeudi après-midi et l'intérieur des terres pourrait même tomber sous le coup d'ondées très localisées, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Seul le littoral profitera d'un temps sec et ensoleillé tandis que la province de Luxembourg devrait échapper aux précipitations. Le thermomètre affichera de 20 à 24 degrés, sous un vent faible ou modéré.

Le temps deviendra sec partout dans le courant de la nuit, qui sera toutefois nuageuse. Les minima seront compris entre 10 et 17 degrés, toujours sous un vent faible, sauf à la mer où il sera modéré. La semaine se terminera sous une nébulosité variable, avec quelques averses. Le tonnerre pourrait même gronder vendredi, principalement sur les régions proches des Pays-Bas. Le mercure oscillera entre 20 degrés à la mer et dans les Hautes Fagnes, 22 ou 23 degrés dans le centre et 24 degrés en Lorraine belge. Pendant la nuit qui mènera au week-end, le temps sera sec sur l'ouest du pays tandis que les autres régions dormiront sous les nuages et les averses. Les nuages bas pourraient limiter la visibilité sur le relief. Le week-end débutera sous des nuages bas, qui laisseront échapper localement quelques faibles précipitations. Ensuite, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux. Il fera 19 à 25 degrés. Dimanche débutera sous la brume mais la matinée sera souvent ensoleillée. Les températures annoncées vont de 21 à 27 degrés localement. La semaine prochaine, des températures estivales sont annoncées, allant jusque 28 degrés, mais elles seront accompagnées de perturbations pluvieuses. (Belga)