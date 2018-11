Le mois d'octobre 2018 EXCEPTIONNELLEMENT ensoleillé en Belgique

L'Institut royal météorologique a comptabilisé onze journées printanières et deux estivales au cours du mois d'octobre à Uccle. Pendant une journée de printemps, le mercure dépasse les 20 degrés, tandis qu'une journée d'été le franchir le cap des 25 degrés, précise l'institution dans bilan climatologique mensuel.

En moyenne, le mois d'octobre compte 2,4 journées de printemps et seulement 0,1 d'été. Les valeurs du mois passé sont donc exceptionnelles. Depuis 1901, seul le mois d'octobre 1921 a vu plus de jours printaniers: 15. Les deux journées d'été ne constituent pas un record non plus. Il y en avait eu trois en 2011. Les températures moyennes restaient dans la normale, mais les valeurs les plus élevées (25,6 degrés les 13 et 16 octobre) sont elles extraordinaires.

Le mois d'octobre a été particulièrement ensoleillé, avec pas moins de 177 heures et 37 minutes de soleil, et très peu pluvieux, avec seulement 48,3 mm de précipitations à Uccle contre 74,5 en moyenne. La pluie n'est tombée que lors de dix jours, contre 16,6 en moyenne.