Le mois d'octobre a été particulièrement humide

Avec 121,1 mm de précipitations relevés à Uccle, le mois d'octobre 2021 a été le deuxième mois le plus humide depuis 1991, après le record de 1998 (128,7 mm), ressort-il du bilan climatique mensuel publié dimanche par l'Institut royal météorologique (IRM). La valeur normale est de 67,8 mm.

La température moyenne mensuelle à Uccle a été légèrement supérieure à la normale, avec 11,5°C. Toujours à Uccle, les températures ont varié entre 4,2°C (21 octobre) et 18,9°C (19 octobre). "Il s'agit de la température maximale absolue la plus basse pour un mois d'octobre depuis 2003 (18,3°C). Autre fait remarquable: depuis 2003, c'est seulement la quatrième fois que cette valeur est inférieure à 20°C. Les autres années ont été 2007 (19,3°C), 2009 et 2016 (19,9°C chacune)", relève l'IRM. Dans le pays, les températures les plus élevées ont été enregistrées le 19. La température maximale la plus élevée a été mesurée à Poperinge, atteignant jusqu'à 21,5°C. La température minimale la plus basse, -2,4°C, a été mesurée à Saint-Vith le 25 et à Givry (Bertogne) le 26. Par ailleurs, la durée d'insolation a été normale. A Uccle, le soleil a brillé au total pendant 113 heures et 16 minutes. Le ciel n'est resté totalement couvert que durant un jour. "Il s'agit d'une valeur record, à égalité avec 2010 et 2019 (mesures depuis 1981)", souligne encore l'IRM.