Le mois de juin le plus sec depuis plus de 40 ans

Le mois de juin 2018 est avec 15,8 millimètres de précipitations à Uccle le mois de juin le plus sec depuis 1976. En juin de cette année-là, il était tombé 12 mm de précipitations, ce qui en fait le mois de juin le plus sec depuis le début des relevés, indique David Dehenauw de l'Institut royal météorologique (IRM).

Deux mois de juin seulement depuis 1833 ont été plus secs que juin 2018: en 1976 et en 1868 (avec à chaque fois 12 mm de précipitations relevés). Avec une moyenne de 17,8 degrés, ce mois de juin se situe aussi au-delà de la moyenne de températures normalement relevée de 16,2° même si aucun record de températures n'a été enregistré. En juin 2003, la moyenne fut de 19,3°, soit le mois de juin le plus chaud de ces dernières années.