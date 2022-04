Météo: le mois de mars a battu un record

Le mois de mars a été exceptionnellement sec et ensoleillé. A la station de mesure d'Uccle, qui fait référence, le soleil a brillé davantage que lors d'un mois d'été moyen, ressort-il vendredi du bilan climatique mensuel de l'Institut royal météorologique (IRM).

Pendant le mois de mars, le soleil a brillé pas moins de 227 heures et 14 minutes à Uccle (contre une valeur normale de 125 heures et 45 minutes). Pour un mois de mars, il s'agit d'un record d'ensoleillement depuis 1931. A cette époque, le soleil avait brillé à Uccle pendant 213 heures et 49 minutes.

L'IRM n'a enregistré aucun jour de ciel entièrement couvert, alors qu'en temps normal le mois de mars en compte cinq en moyenne. La pluie s'est également faite exceptionnellement rare. Il n'est tombé que 2,2 mm de précipitations en quatre jours à Uccle (contre une valeur normale de 59,3 mm en 15 jours), ce qui constitue un nouveau record absolu. Le précédent - à 4,2mm - remonte à 1993.

Dans plusieurs endroits du pays (notamment en Campine et dans le Brabant), l'IRM a enregistré moins de 1 mm de précipitations au cours des 30 premiers jours de mars. À Uccle, les températures ont varié entre -2,7°C et 19,8°C. La température moyenne y a été supérieure de plus d'1°C à la normale, avec 8,6°C. Dans le reste du pays, le mercure a oscillé entre -8°C à Crupet (Namur) et 21,6°C à Begijnendijk (Brabant flamand).