Le numéro d'urgence 1722 activé en raison d'un risque de tempête ou d'inondation

(Belga) Le SPF Intérieur a décidé d'activer temporairement le numéro 1722 en raison de l'avertissement de mauvais temps émis par l'Institut Royal Météorologique de Belgique (IRM). Ce numéro est destiné aux interventions pompiers non urgentes.

L'IRM prévoit ce dimanche un risque de quelques orages de chaleur, qui pourront être à l'origine de pas mal de précipitations en peu de temps. Le 1722 permet de décharger le numéro d'urgence 112 en cas de tempête et d'éviter que des personnes dont la vie est en danger potentiel ne doivent attendre inutilement. En raison de la pandémie de coronavirus, les opérateurs des centrales d'urgence 112, qui traitent également les appels au numéro 1722, doivent pouvoir se concentrer pleinement sur le traitement des appels urgents (aide médicale urgente et intervention urgente des pompiers) et des appels aux médecins de garde, qu'ils soient liés ou non à une infection due au Covid-19. Les personnes ayant besoin de l'aide des pompiers, alors qu'aucune vie n'est potentiellement en danger, doivent donc utiliser le formulaire électronique de leur service d'incendie (s'il en possède un) ou appeler le 1722. La liste des guichets électroniques mis en place par les zones de secours en cas de tempête ou d'inondations se trouve sur le site www.112.be, sous la rubrique "Pas urgent?". (Belga)