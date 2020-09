Le parapluie de rigueur toute la semaine

(Belga) La pluie continuera de tomber lundi après-midi sous un ciel nuageux. Le thermomètre affichera entre 9 degrés dans les Hautes-Fagnes et 17 degrés sur l'ouest du pays, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée. Le vent, modéré, soufflera du sud au nord-ouest. A la mer, il sera assez fort avec des rafales de 50 à 60 km/h.

Ce lundi soir et pendant la nuit, des nuages chargés de pluie s'attarderont sur l'ouest et le centre du pays, avant de lentement se déplacer vers l'est. Sur l'ouest, le temps deviendra alors plus sec et quelques éclaircies se dessineront. Les minima seront compris entre 7 et 12 degrés dans l'intérieur des terres et seront proches de 14 degrés à la mer. La journée de mardi débutera sous la grisaille, et la pluie dans l'est du pays. Ailleurs, le temps sera d'abord sec mais des précipitations sont à nouveau attendues dans l'après-midi sur l'ouest et le centre du pays. Les températures oscilleront entre 14 et 20 degrés, sous un vent faible à modéré qui soufflera d'ouest à sud-ouest. Le temps restera inchangé mercredi, puis se dégradera en fin de semaine avec des maxima plus frais, davantage de vent et beaucoup de pluie. (Belga)