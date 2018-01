Le parapluie sera encore de rigueur ce lundi

(Belga) Le ciel sera encore nuageux ce lundi, avec quelques pluies ou averses résiduelles dans l'est du pays ainsi que le long de la frontière française. Ailleurs, le temps sera généralement sec, prévoit l'IRM. Le thermomètre affichera 4 degrés en Haute Belgique et 9 ou 10 degrés en Basse Belgique, sous un vent généralement modéré qui virera au secteur ouest à nord-ouest.

Dans la nuit de lundi à mardi, il fera sec avec une alternance de champs nuageux d'éclaircies, sans doute plus larges dans l'ouest du pays. En haute Belgique, la nébulosité restera abondante et la visibilité plutôt mauvaise. Les minima se situeront entre 2 degrés en Ardenne et entre 3 et 5 degrés en plaine. Le vent sera modéré et soufflera de sud-ouest à ouest. Mardi, les quelques éclaircies céderont rapidement la place à un ciel couvert, accompagné de faibles pluies ou bruines. Les maxima seront compris entre 4 degrés en Haute Belgique et 11 degrés à la mer, avec des valeurs proches de 8 degrés dans le centre du pays. Mercredi, il fera toujours assez doux, avec des maxima autour de 11 ou 12 degrés. (Belga)