Le pays partagé entre nuages et éclaircies

(Belga) Le ciel restera très nuageux sur l'ouest du pays, lundi, avec de faibles pluies intermittentes par endroits, tandis le temps sera sec avec des éclaircies à l'est, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Les faibles pluies pourront progresser en cours de journée vers le centre du pays. Les maxima oscilleront entre 2 et 4 degrés en Ardenne et 4 à 7 degrés ailleurs, sous un vent de secteur sud, généralement faible à modéré au littoral. En soirée, les nuages couvriront l'ouest et le centre alors qu'un peu de neige fondante ou de la neige pourrait temporairement tomber à l'est. Les minima seront compris entre 0 et -5 degrés à l'est et entre 0 et 3 degrés dans le centre et l'ouest. Mardi, de faibles pluies sont encore à prévoir, principalement à l'ouest. Au centre et à l'est, le ciel sera partagé entre passages nuageux et éclaircies. Le mercure ne dépassera pas 3 à 5 degrés en Ardenne et 5 à 7 degrés ailleurs. Le vent, de secteur est d'abord puis nord-est, sera faible et deviendra ensuite modéré. Le reste de la semaine, le pays sera traversé par des courants de nord-est froids et secs. Le temps sera généralement ensoleillé mais les températures en journée resteront proches ou légèrement supérieures à 0 degré. Un vent glacial de nord-est accentuera encore cette impression de froid. (Belga)