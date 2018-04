Le printemps prend ses quartiers ce week-end

(Belga) L'après-midi de samedi verra un temps ensoleillé malgré la présence de quelques voiles d'altitude, indiquent les prévisions de l'Institut royal météorologique. Dans l'ouest, les champs nuageux pourront être plus nombreux mais le temps restera sec. Il fera assez chaud pour la saison, avec des maxima de 16 ou 17 degrés en Haute Ardenne, autour de 20 degrés dans le centre et jusqu'à 21 ou 22 degrés en Campine. Le vent sera modéré de sud et en fin de journée, il diminuera en force.

Ce soir et cette nuit, le temps restera sec dans la plupart des régions avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Dans l'ouest, en seconde partie de nuit, les champs nuageux deviendront plus nombreux avec de la brume et localement un risque d'un peu de faibles pluies. Les minima descendront entre 6 et 10 degrés. Dimanche, le temps restera sec dans la plupart des régions avec des périodes de soleil et des champs nuageux en alternance. Dans l'ouest, un ciel gris et parfois brumeux avec temporairement un risque de quelques faibles pluies sera possible en matinée. Dans l'intérieur, il fera chaud avec des maxima de 19 à localement 23 degrés. A la côte, une brise de mer modérée de nord-ouest s'établira en journée et limitera la montée du mercure à 15 degrés. Lundi, le ciel sera partiellement nuageux et le temps restera le plus souvent sec. En fin d'après-midi, le risque de quelques averses locale augmentera à partir de la frontière française. Les maxima varieront de 17 à 21 degrés dans l'intérieur tandis que les températures ne dépasseront pas les 13 degrés à la côte. (Belga)