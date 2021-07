Le quartier de Françoise a été inondé SEPT FOIS en un mois à Gembloux: "On n'en peut plus"

Les intempéries s'abattent sur la Belgique depuis maintenant plusieurs semaines. À Gembloux, un quartier est particulièrement touché. En un mois, il a été inondé sept fois. Les riverains sont à bout, au point de renoncer à nettoyer leurs jardins. C'est que depuis 2008, ils attendent des solutions durables de la part des autorités communales.

Notre équipe a rencontré Françoise. Totalement démunie, elle en est au point de ne plus dormir la nuit. Elle a l'impression de vivre sur une île. "Voilà, ça c'est l'état du jardin depuis le 2 juin, sans discontinuer", confie-t-elle en nous montrant son terrain.

Depuis plus d'un mois, les inondations se succèdent dans sa propriété. "Ça a été le 2, le 4, le 18, carabinée. Et puis le 19, le 21, le 29 et maintenant le 3 juillet. On n'en peut plus", explique Françoise.

Les sacs de sable, pelles et raclettes ne servent à rien. La semaine dernière, 8.000 mètres cubes d'eau ont inondé le jardin. Plus de trois piscines olympiques. Autant dire qu'Arthur, l'époux de Françoise, est découragé. "Je suis exténué. Moi j'ai 70 ans, je ne pourrai pas faire ça encore longtemps. Et puis je vous dis: vous travaillez et puis il repleut et on recommence", indique-t-il alors qu'il tente d'arranger son allée de garage tant bien que mal. Les cinq tonnes de gravier qu'il venait de replacer ont été emportées.

À situation exceptionnelle, il faut trouver des remèdes exceptionnels

Les dégâts sont tels que le mur du voisin menace aujourd'hui de s'effondrer. En 2008 déjà, les riverains avaient lancé une pétition aux autorités communales. "On a signalé la situation. On comprend bien que le problème est complexe. Mais je crois qu'à situation exceptionnelle, il faut trouver des remèdes exceptionnels", réagit Jean-Claude, un voisin également victime d'inondations.

Que compte faire la commune?

L'origine du problème, c'est un champ agricole dont l'axe du ruissèlement est dirigé vers les habitations. "Aujourd'hui on a pu réinstaurer ce dialogue avec les agriculteurs. Et c'est dans ce sens-là qu'on a envie maintenant de travailler de concert main dans la main", indique Gauthier De Sauvage, échevin des travaux de Gembloux.

Les autorités envisagent plusieurs solutions: bassins d'orage, plantations de haie ou création d'une zone tampon. Les riverains, eux, croisent les doigts en attendant les prochaines précipitations.