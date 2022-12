Le record de 2021 va être largement battu: ce réveillon de nouvel an sera le plus chaud de l'Histoire

Nous allons battre des records de température demain pour le réveillon de nouvel an. On prévoit des températures ce 31 décembre après midi entre 13 et 17 degrés. Si les prévisions se maintiennent, et c'est bien parti pour, il n'aura alors jamais fait aussi chaud un 31 décembre. Le record est actuellement détenu par le réveillon de l'année dernière. Il a fait 14 degré le 31 décembre 2021.

Les températures sont vraiment exceptionnelles mais pas la situation. Ça arrive souvent d'être coincé entre différents systèmes qui amènent de l'air subtropical sur notre pays comme c'est le cas pour l'instant.

Ce qui est en revanche plus particulier, c'est le réchauffement climatique. Avec lui, les masses d'air sont de plus en plus douces et donc les records sont souvent battus.