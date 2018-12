Le retour de quelques nuages vendredi

(Belga) Un temps calme et lumineux est attendu jeudi après-midi sur la Belgique, selon les dernières prévisions de l'IRM, avec des températures ne dépassant pas 3 à 6 degrés. Pour une fois, c'est sur les hauteurs de l'Ardenne qu'il fera le plus "chaud".

En soirée et durant la nuit, la météo restera similaire, avec un ciel calme et sec, et quelques belles éclaircies. Des minima de 0, -1 degré à la Côte et sur les hauteurs, jusqu'à -4 ou -5 degrés en Campine et dans certaines vallées ardennaises, sont attendus. En seconde partie de nuit, des nuages bas coloniseront le nord-ouest du pays. Ils progresseront vendredi vers le centre, puis vers l'Ardenne dans l'après-midi. Quelques précipitations seront possibles, dans le nord-ouest. Le mercure pourrait grimper vendredi jusqu'à 9 degrés à la Côte. (Belga)