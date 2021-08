Le retour du soleil attendu à partir de mercredi

(Belga) La nébulosité sera variable à parfois abondante ce dimanche après-midi, avec encore des averses et un risque d'orage. Les températures ne dépasseront pas 15 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 19 ou 20 degrés en Flandre, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Le vent sera généralement modéré et soufflera de sud-ouest, parfois assez fort sur l'ouest du pays. Le long du littoral, il sera assez fort à parfois fort, avec des rafales pouvant atteindre 50 à 65 km/h.

La nuit prochaine, il fera temporairement plus sec avec des minima compris entre 8 et 14 degrés. Lundi, le temps restera variable avec de nouvelles averses parfois fortes et orageuses. Le thermomètre affichera entre 16 et 21 degrés avec toujours assez bien de vent à la mer. Quelques averses résiduelles pourront encore se produire mardi, avant le retour de la chaleur et de belles périodes ensoleillées durant le restant de la semaine. Les températures reprendront la direction des 25 degrés. (Belga)