Le soleil a rendez-vous avec la Belgique mardi après-midi

(Belga) Lueur d'espoir pour les Belges mardi après-midi: les éclaircies vont progressivement prendre le dessus, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le centre et certaines régions proches des Pays-Bas seront les malheureux du jour, devant composer avec les champs nuageux les plus tenaces. La Belgique échappera aux gouttes et bénéficiera de températures comprises entre 17 et 23 degrés.

Victoire, les éclaircies seront déjà larges à certains endroits mardi soir, l'ouest et le sud du pays étant les lauréats de la météo. Ailleurs, il fera encore partiellement à parfois très nuageux. En fin de nuit, quelques bancs de brouillard pourront se former, surtout dans l'ouest. Les minima oscilleront entre 8 et 12 degrés. Le soleil brillera mercredi sur la plupart des régions, mais des nuages bas traîneront encore la patte sur le nord-est. Le temps sera sec, partagé entre périodes ensoleillées et quelques nuages cumuliformes, surtout à l'intérieur des terres. Le thermomètre chauffera un peu, affichant de 20 à 25 degrés. Jeudi, la pluie gâchera quelque peu la fête à cause des creux d'altitude et des restes d'une perturbation atlantique qui transitera par la Belgique. Quelques pluies ou averses localisées sont à prévoir, avec un ciel partiellement à parfois très nuageux. Le mercure grimpera, avec 20 à 21 degrés à la Côte et 25 ou 26 degrés en Campine ainsi qu'en Lorraine belge. Soleil et temps sec seront de retour vendredi, avec des maxima de 20 à 25 degrés. (Belga)