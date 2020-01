Le soleil accueille la rentrée avant de laisser place aux nuages et à la pluie

(Belga) Le soleil inondera la Belgique de ses rayons lundi après-midi, gardant la pluie éloignée du plat pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le thermomètre affichera 2 petits degrés en Ardenne et 7 degrés en plaine, sous un vent généralement modéré.

De faibles pluies agrémenteront la soirée de lundi, envahissant le pays par l'ouest. Pyjamas et couettes permettront de ne pas trop souffrir des températures négatives en Hautes Fagnes (-1 degré) et avoisinant les 3 à 5 degrés ailleurs. Mardi matin, l'est de la Belgique s'éveillera sous les gouttes. Le nord du sillon Sambre-et-Meuse bénéficiera lui d'éclaircies sous un temps sec. Les nuages s'abattront sur la tête des Belges partout ailleurs, avec encore un risque d'un peu de pluie ou d'une averse. Il faudra attendre l'après-midi pour échapper aux gouttes mais les nuages resteront présents. Le mercure oscillera entre 4 et 9 degrés. Une nouvelle perturbation traversera le pays mardi soir. Mercredi verra le ciel couvert, accompagné de faibles pluies ou de la bruine. Il fera entre 7 et 12 degrés, des températures qui resteront semblables en soirée et pendant la nuit. Nuages, pluie et averses sont au programme jeudi et vendredi avant un week-end qui s'annonce plutôt sec. (Belga)