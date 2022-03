Le soleil arrive progressivement

(Belga) Le ciel se dégagera partout au fil des heures, jeudi après-midi, avec des maxima compris entre 7 degrés en Hautes Fagnes et 13 ou 14 degrés au centre et à l'ouest du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent, de nord-ouest à nord, sera faible à modéré.

En soirée et durant la nuit, le ciel restera peu nuageux, mais du brouillard givrant pourrait se former dès l'aube sur certaines régions. Le mercure chutera également jusqu'à -2 degrés en Ardenne et 2 degrés en Lorraine. Vendredi, le soleil devrait rapidement rayonner partout. Les températures oscilleront entre 9 degrés sur les hauteurs ardennaises et 14 ou 15 degrés en Campine. Samedi, le temps restera sec, avec 8 à 10 degrés en Ardenne et 11 ou 12 degrés ailleurs. (Belga)