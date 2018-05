Le soleil attend lundi pour se montrer

(Belga) Le ciel restera bien nuageux dimanche après-midi. Des averses - voire des orages - pourront arroser le nord-est du pays, tandis que l'ouest devrait se maintenir au sec, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 12 et 16°.

Au cours de la nuit, la pluie se généralisera sur l'ensemble du territoire. Le temps deviendra progressivement brumeux avec parfois même du brouillard, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. Les minima se situeront entre 8 et 11°. Après une matinée grisâtre, le soleil fera son grand retour lundi après-midi. Il fera grimper le mercure, qui atteindra jusqu'à 27° au nord du pays. Il fera bien plus frais au littoral, avec des maxima de 15° en bord de mer à 20° derrière la côte. Il fera encore agréable mardi, même si quelques nuages cumuliformes viendront un peu gâcher le soleil. Les températures resteront élevées, entre 17° à la côte et 24° en Campine. A partir de mercredi, les thermomètres afficheront quelques degrés de moins, les maxima ne dépasseront plus les 20° durant la suite de la semaine. Pour le reste, le temps sera variable, partagé entre éclaircies et champs nuageux. (Belga)