Le soleil campe sur les contrées belges pour la fête nationale et les jours à venir

(Belga) Mardi après-midi sera en demi-teinte mais restera sec. Très ensoleillé sur le sud-est et à la Côte, le temps sera plus nuageux dans le nord-ouest, avec des maxima compris entre 18°C en Hautes Fagnes et 23°C en Lorraine belge. Le soleil plantera sa tente dans les contrées belges pour les prochains jours.

Ce soir, quelques nuages se hasarderont sur la partie centrale du pays avant de laisser place à un ciel serein. S'il fera sec, un peu de brume ou de brouillard ne sont pas à exclure. Les minima oscilleront entre 6°C et 12°C. Pour mercredi, l'Institut royal météorologique (IRM) annonce un temps sec et ensoleillé mais prévoit également des voiles d'altitude, surtout sur la moitié ouest du pays. Le sud-est prendra, lui, un bain de soleil. Les maxima évolueront entre 19°C au littoral et 24°C en Lorraine belge. Le vent sera faible, ensuite modéré. Durant la nuit, des voiles d'altitude arriveront depuis la frontière française. Un peu de brume sera possible, tandis que les minima se situeront entre 6°C et 11°C sous un vent faible. Jeudi, le temps sera sec, calme et peu à partiellement nuageux. Les maxima se situeront entre 21°C et 26°C. La pluie devrait faire son retour vendredi. (Belga)