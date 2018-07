Le soleil chasse les nuages pour se maintenir jusqu'à jeudi au moins

(Belga) Les éclaircies déjà bien présentes sur l'ouest vont s'étendre sur l'est du pays ce lundi après-midi. Le ciel devrait être dégagé et le temps ensoleillé partout, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée. Le mercure atteindra 17 ou 18 degrés en Hautes-Fagnes et à la mer, et 24 degrés en Campine. Le vent, faible à modéré, soufflera de secteur nord.

Ce lundi soir et cette nuit, le temps restera sec avec d'abord de larges éclaircies. Dans le courant de la nuit, des champs de nuages bas envahiront à nouveau la Belgique depuis le nord. A l'aube, de la brume et du brouillard seront possibles, surtout dans le nord du pays. Les minima varieront entre 6 degrés en haute Belgique et 13 degrés à la mer. Le vent sera faible et de nord à nord-est. Mardi, après dissipation de la grisaille matinale, le temps sera chaud et ensoleillé. Le thermomètre affichera de 18 à 25 degrés. Les jours suivants, le temps restera estival avec des maxima compris entre 25 et 30 degrés, voire un peu plus localement. (Belga)