Le soleil continue de bouder la Belgique

La Belgique restera sous les nuages jeudi après-midi, seul le sud-est ayant l'espoir d'apercevoir quelque peu le soleil, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM). De faibles pluies ou bruines sont prévues sur l'ouest et le nord-ouest tandis que le reste du pays devrait rester au sec. Le thermomètre affichera -2 degrés en Hautes Fagnes, aux alentours de 3 degrés dans le centre et jusqu'à 6 degrés à la mer.

Une perturbation traversera le pays pendant la nuit de jeudi à vendredi, à partir du nord-ouest. Faibles pluies, bruines ou neige fondante sont prévues dans le centre tandis que de la neige fondante ou de vrais flocons de neige tomberont au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Quelques centimètres s'accumuleront principalement en Ardenne et Lorraine belge. Le mercure oscillera entre -3 degrés en Hautes Fagnes, 2 degrés dans le centre et 5 degrés à la Côte. Pas de changement vendredi, avec un ciel très nuageux parfois accompagné de faibles pluies ou bruines. Les précipitations matinales pourront encore être hivernales sur l'extrême sud-est de la Belgique. Les températures seront comprises entre 1 et 7 degrés. Il ne faudra pas espérer profiter de davantage de soleil ce week-end: les prévisions annoncent une nébulosité abondante samedi et dimanche. Une zone de pluie transitera sur le pays samedi après-midi tandis que dimanche sera touché par des pluies régulières. Il fera plus chaud: entre 3 et 9 degrés.