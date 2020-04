Le soleil continuera de briller jusque jeudi, excepté dimanche soir et lundi matin

(Belga) Samedi après-midi, le temps sera à nouveau chaud, sec et ensoleillé dans la plupart des régions, annonce l'Institut royal de météorologie (IRM). Toutefois, des nuages cumuliformes se développeront principalement au sud du sillon Sambre et Meuse. Les maxima se situeront entre 18° à la mer ainsi qu'en Hautes-Fagnes et 22° ou 23° voire localement 24° dans le centre du pays. Le vent deviendra faible et variable. A la côte, une brise de mer de nord-nord-est se lèvera.

Samedi soir et dans la nuit, les quelques cumulus se dissiperont et le ciel deviendra rapidement serein à peu nuageux. Le temps sera sec et les minima descendront entre 6° et 11°. Dimanche, le temps sera d'abord ensoleillé. Ensuite, la nébulosité deviendra progressivement variable avec des cumulus qui bourgeonneront jusqu'à donner localement lieu à quelques averses voire un orage. Les maxima avoisineront les 19° au littoral, les 17° à 20° en Ardenne, les 22° ou 23° dans le centre et jusqu'à 24° en Campine. Lundi, une perturbation affaiblie traversera le pays du nord au sud en matinée. Elle sera responsable d'une nébulosité temporairement assez abondante avec quelques faibles précipitations. L'après-midi, le temps deviendra sec et de larges périodes ensoleillées gagneront l'ensemble du pays. Le mercure chutera nettement avec des maxima qui ne dépasseront plus 6° en Hautes-Fagnes, 8° au littoral, 11° sur le centre et jusqu'à 13° en Lorraine belge. A partir de mardi, le temps sera à nouveau sec avec éclaircies. Il fera ensuite à nouveau progressivement plus chaud avec davantage de soleil, pour finir par un risque d'averses jeudi soir.