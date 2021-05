Le soleil de retour à partir de samedi

(Belga) Le temps restera sec mais nuageux vendredi après-midi. Les maxima oscilleront entre 14 degrés en Hautes Fagnes et 19 degrés dans le centre. Le vent sera souvent faible et soufflera d'est revenant au nord-est, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) de la mi-journée. A la Côte, la brise de mer sera modérée de nord-est.

Pendant la nuit, le temps restera sec avec de larges éclaircies après minuit. Les minima oscilleront entre 4 degrés en Hautes Fagnes, voire localement un peu moins, et 10 degrés à la Côte, sous un vent faible à modéré d'est à nord-est. Samedi, la journée débutera par de larges éclaircies puis davantage de nuages. Le temps devrait néanmoins rester sec et le thermomètre afficher entre 14 et 20 degrés. Dimanche et durant les jours suivants, le temps sera assez ensoleillé avec des températures en hausse. Elles atteindront jusqu'à 25 degrés en milieu de semaine prochaine. (Belga)