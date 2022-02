Le soleil dispense ses rayons et un peu de douceur sur le sud du pays

(Belga) L'après-midi de mercredi se dévoilera en demi-teinte, avec de belles éclaircies sur le sud-est et un ciel lesté de nuages au nord-ouest, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. La douceur sera au rendez-vous, avec des maxima compris entre 8°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 12°C dans le Limbourg et en région liégeoise.

Le vent, plutôt calme en matinée, se réveillera et soufflera modérément, voire fortement à la mer, sauf en Lorraine belge et en Ardenne où il restera faible. Le ciel s'étirera en soirée pour profiter encore de larges éclaircies sur le sud-est. Ailleurs, les nuages menaceront et s'accompagneront peut-être de quelques faibles pluies ou bruines. La nuit sera de sombre humeur partout sur le territoire, tandis que la pluie s'épanchera depuis l'ouest. Le mercure se recroquevillera entre -4°C et 0°C au sud du sillon Sambre et Meuse. En Flandre, le thermomètre n'indiquera pas moins de 4°C à 7°C. Jeudi, un front froid traversera lentement notre pays à partir du littoral avec des périodes de pluie. Les maxima ne dépasseront plus 3°C à 6°C au sud du sillon Sambre et Meuse, et 6°C à 8°C ailleurs. Sur la moitié est du pays, les précipitations se transformeront progressivement en neige, parfois fondante au-delà de 300 ou 400 mètres d'altitude. Au-delà de 500 mètres, quelques centimètres de neige fraîche pourront même s'accumuler. Les minima oscilleront entre -2°C en Hautes Fagnes et +4°C au littoral, tandis qu'ils se situeront autour de 0°C dans le centre.