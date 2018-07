Le soleil domine le ciel malgré quelques nuages d'altitude

(Belga) Le soleil continuera de dominer le ciel, mardi, même s'il sera par endroits voilé par des nuages d'altitude, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima oscilleront entre 23 degrés à la mer et 30 degrés en Campine, sous un vent de secteur nord-est faible à modéré, voire assez fort à la Côte.

En soirée et durant la nuit, les nuages ainsi qu'un risque d'averse à caractère orageux augmenteront depuis la frontière française mais le temps devrait rester sec. Les minima seront compris entre 10 et 18 degrés. Mercredi, nuages et éclaircies se partageront le ciel et des averses orageuses pourraient survenir, principalement au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Le mercure grimpera à 21 degrés à la mer, 22 à 25 degrés à la Côte et 26 ou 30 degrés en plaine. Jeudi, le risque d'averse orageuse se maintiendra en Ardenne, tandis que les autres régions profiteront de belles périodes ensoleillées. (Belga)