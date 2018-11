Le soleil encore au rendez-vous ces prochains jours

(Belga) Il fera très doux jusqu'à jeudi avec un soleil bien présent avant que les températures ne chutent quelque peu en fin de semaine, selon les prévisions de l'IRM.

Mercredi après-midi, le temps sera sec et ensoleillé malgré quelques voiles d'altitude. Le temps restera doux avec des températures maximales comprises entre 8 ou 9 degrés dans le sud et 13 degrés dans le centre du pays. Le vent sera faible de secteur sud-est. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le ciel sera dégagé. Les minima se situeront entre 1 degré en Hautes-Fagnes et 7 degrés à la Côte, sous un vent généralement faible de sud à sud-est. La douceur sera encore de mise jeudi avec des pointes à 14 degrés à certains endroits en Flandre et à 11 degrés en Haute Belgique. Le vent restera faible de sud à sud-est. Vendredi, la journée débutera sous un temps souvent brumeux avec, dans certaines régions, des nuages bas ou du brouillard. Cette grisaille sera localement tenace, mais le soleil finira par s'imposer sur la majeure partie du territoire. Les maxima seront compris entre 8 et 13 degrés, sous un vent faible à parfois modéré de secteur est à sud-est. (Belga)