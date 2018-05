Le soleil encore bien présent samedi

(Belga) Vendredi après-midi, le temps sera ensoleillé avec des cumulus, indique l'Institut royal de météorologie. Dans l'est du pays, les nuages cumuliformes seront plus nombreux et une averse pourrait même se produire dans un premier temps. Les maxima se situeront entre 17° en haute Belgique et 20° ou 21° dans le centre. Le vent sera faible à modéré de secteur sud-est ou de directions variées.

Vendredi soir et dans la nuit, le temps restera sec et la plupart des nuages cumuliformes disparaîtront. En fin de nuit, des champs de nuages moyens gagneront toutefois l'ouest du pays. Les minima seront compris entre 5° en haute Ardenne et 12° dans les grandes villes. Le vent sera généralement faible de direction variable ou de secteur sud-est. Samedi, la journée débutera par un temps sec sous un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Ensuite, les nuages cumuliformes deviendront de plus en plus nombreux et conduiront à des averses l'après-midi dans l'ouest du pays. Dans l'est, le temps restera sec. Les maxima seront compris entre 18° à la mer et 24° dans le centre. Dimanche, une perturbation devrait influencer notre temps, en provenance de la France. Quelques périodes de pluie pourront se produire, principalement sur l'ouest et près de la frontière française. Les maxima oscilleront entre 14° et 21°. Paradoxalement, le flux s'orientant au nord/nord-est ramènera de l'air chaud vers nos régions lundi, et chassera les dernières averses. Les températures atteindront localement les 26° dans l'intérieur, mais seulement 16° ou 17° en bord de mer. Le temps sera généralement sec avec une nébulosité variable durant les jours qui suivent. (Belga)