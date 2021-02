Le soleil est là, mais JUSQUE QUAND?

Le soleil est présent sur la Belgique ce jeudi. Mais pour combien de temps ? La question a été posée à Sabrina Jacobs dans le RTL INFO Bienvenue.

Le soleil va-t-il nous accompagner cet après-midi ? Sabrina Jacaobs a une mauvaise nouvelle. "Pas partout, malheureusement, puisqu’on attend une bonne dose de nuages à partir du sud-ouest, avec quelques précipitations annoncées. On conservera du temps plus sec sur la région du nord et l’est du territoire, entre 5 et 10 degrés pour cet après-midi." Ce soir, la pluie se transformera en averses, avec de la brume et du brouillard. Il fera entre 1 et 6 degrés.

Et le soleil ne réapparaitra pas demain puisque de la pluie est à nouveau annoncée. "Et puis, à partir de samedi, les précipitations pourront localement prendre un caractère hivernal." En effet, Sabrina Jacobs annonce des maxima négatifs quasi partout lors de la semaine prochaine.

