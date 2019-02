Le soleil est toujours là ce lundi: mais jusque quand?

Ce lundi, le temps sera ensoleillé avec parfois quelques nuages élevés. Maxima autour de 14 degrés en Hautes Fagnes et localement jusque 18 degrés en Flandre. A la côte, une brise de mer se lèvera durant l'après-midi. Ailleurs, le vent sera généralement faible de direction variable ou de secteur est.



Ce soir et cette nuit, le ciel demeurera serein ou peu nuageux. Les minima oscilleront autour de 0 degré en plaine et autour de 3 ou 4 degrés sur les sommets de l'Ardenne. Faible risque de brume ou brouillard. Vent faible de secteur est et plus tard de secteur sud.





Soleil jusque mercredi



Mardi matin, risque de brumes ou de quelques bancs de brouillard par endroits. Ensuite, le temps deviendra ensoleillé partout. Les maxima seront compris entre 15 degrés en Hautes Fagnes à 19 degrés en plaine sous un vent faible de direction variable. Au littoral, risque de brise de mer.



Mercredi, le temps restera ensoleillé et très doux avec des maxima oscillant entre 14 et 19 degrés. Le vent sera généralement faible de secteur sud, s'orientant au sud-ouest.



Jeudi, la nébulosité augmentera, tout comme le risque de pluie ou d'averses l'après-midi et en soirée. Les maxima se situeront entre 10 et 14 degrés.



Vendredi, la nébulosité sera variable à abondante mais le temps généralement sec. Il fera un peu moins doux avec des maxima entre 7 et 11 degrés. Le vent modéré virera de l'ouest au nord-ouest.





Week-end mitigé



Samedi, le temps serait d'abord généralement sec mais, dans le courant de la journée, le risque de quelques (faibles) pluies augmentera à l'approche d'une perturbation atlantique. Maxima de 7 à 12 degrés.



Dimanche, il faudra composer avec des périodes de pluie ou des averses, des maxima de 10 à 12 degrés et un vent assez soutenu de secteur sud-ouest.