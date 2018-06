Le soleil et la douceur au rendez-vous pour terminer la semaine

(Belga) Le temps sera doux, calme et assez beau vendredi, avec des températures comprises entre 19 et 24°, indique l'Institut royal météorologique (IRM). La journée sera marquée par des passages nuageux, qui ne gâcheront toutefois pas la fête, le risque d'averse étant très réduit. Le soleil sera plus généreux au littoral. Le vent sera faible, de directions variables, avant de s'orienter entre l'ouest et le sud-ouest en devenant parfois modéré à la Côte.

Le ciel restera peu nuageux vendredi soir et pendant la nuit. Le mercure oscillera entre 9 et 13°, sous un vent faible de secteur sud-ouest. A la mer, il sera parfois modéré et en Ardenne, il sera faible de directions variables. Le week-end débutera sous de larges éclaircies et un temps sec. La nébulosité augmentera samedi après-midi et le risque d'une averse locale augmentera, principalement dans le sud et l'est du pays. Le thermomètre affichera de 19 à 23°. La journée de dimanche sera partagée entre éclaircies et champs nuageux. Une averse localisée pourra toucher l'Ardenne mais le temps devrait rester généralement sec. Il fera plus frais: de 15 à 20°. (Belga)