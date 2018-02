Le soleil et la glace envahissent la Belgique

(Belga) Le temps sera ensoleillé, mercredi après-midi, avec de rares passages nuageux, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le thermomètre affichera entre 0 et 5°, sous un vent modéré de secteur nord-est qui renforcera l'impression de froid.

Le ciel sera dégagé durant la nuit de mercredi à jeudi et le gel généralisé. Il fera -1° à la mer, -3 ou -4° dans le centre et -8° dans les Hautes Fagnes. Le vent restera modéré, de direction nord-est. Le temps froid et ensoleillé persistera jeudi, avec toujours un vent piquant de nord-est. En Ardenne, le gel sera permanent alors que dans les autres régions, les températures redeviendront positives l'après-midi. Le mercure atteindra 3 ou 4° en Flandre. La météo ne changera pas beaucoup vendredi, avec du soleil et ce vent piquant de secteur nord-est qui restent au programme. Les températures maximales seront comprises entre -1° sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 4° en Flandre. Les gelées nocturnes seront généralisées. Pas de changement prévu pour samedi mais des courants sibériens d'est à nord-est encore plus froids envahiront la Belgique dimanche. Le gel persistera et les températures nocturnes plongeront: entre -5 et -7° en Flandre, parfois sous les -10° en Ardenne. (Belga)