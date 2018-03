Le soleil est de retour, mais pour combien de temps ?

Le soleil s'est montré bien timide ces derniers jours, suite à la dernière (on l'espère) offensive hivernale qui a marqué le début... du printemps.

Mais les températures sont désormais plus douces et quelques rayons sont attendus ce jeudi. La nébulosité sera assez variable dans un premier temps, avec même un risque d'averse, principalement sur l'est du pays. Ensuite le soleil va s'imposer un peu partout. Les maxima s'établiront entre 6 et 11 degrés, sous un vent modéré de secteur sud à sud-ouest.





Les nuages reviennent vite...

En fin de journée jeudi, la nébulosité augmentera déjà sur l'ouest du pays avec un risque de quelques averses. En soirée et la nuit prochaine, une perturbation glissera sur le pays depuis le sud-ouest avec de la pluie et des averses. Sur le sud-est du pays, le temps pourra rester sec. Les minima seront compris entre -1 degré en haute Ardenne et +4 degrés en plaine.

Vendredi, la journée devrait débuter par un temps sec avec une nébulosité abondante. Dans le courant de la journée et la soirée, une perturbation traversera notre pays à partir de la France avec de la pluie et des averses. Les maxima seront compris entre 7 et 13 degrés, sous un vent modéré de sud à sud-est.



Et le week-end de Pâques ?

Samedi, une dépression centée sur l'est de l'Angleterre sera à l'origine d'un temps variable accompagnés d'averses qui pourront se déclencher surtout dans l'après-midi. Les maxima se situeront ente 7 et 11 degrés, sous un vent faible à modéré de sud à sud-ouest.



Le dimanche de Pâques, il semble que l'atmosphère se stabilisera quelque peu. La nébulosité restera toutefois variable à abondante. Le risque d'une averse ne pourra être écarté mais, en de nombreux endroits, le temps pourrait rester sec. En Haute Ardenne, quelques flocons seront possibles en matinée. Les maxima oscilleront entre 3 et 8 degrés, sous un vent faible de nord.



Lundi, une accalmie pourra être observée avec un temps généralement sec mais sous un ciel partagé entre des passages nuageux et des éclaircies parfois larges surtout le matin. Les maxima seront compris entre 6 et 11 degrés sou un vent modéré de secteur sud-est.