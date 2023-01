Le soleil fait un bref retour dans le ciel belge mercredi après-midi

(Belga) Mercredi après-midi, le temps sera généralement sec, à une averse près, et d'assez larges éclaircies viendront ensoleiller le pays au nord du sillon Sambre-et-Meuse, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée.

Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, des nuages bourgeonneront et rendront la nébulosité plus variable. Ils pourront alors mener au développement de quelques averses. Plus tard dans la journée, des nuages plus nombreux reviendront également sur l'ouest depuis le littoral. Les températures atteindront 6 à 7°C en Haute Ardenne et 10 ou 11°C en plaine. Le vent sera souvent modéré dans les terres et assez fort à fort sur l'ouest de secteur ouest-sud-ouest. Les rafales pourront alors atteindre 50 à 60 km/h. Mercredi soir et en cours de nuit, le temps deviendra très nuageux à couvert. Une ligne d'averses assez actives traversera d'abord le pays d'ouest en est. Elle pourra s'accompagner de coups de vent. Sur l'ouest, quelques coups de tonnerre seront également possibles. À l'arrière, une perturbation ondulante abordera le pays par l'ouest en donnant de faibles pluies dans un premier temps, mais devenant plus modérées sur l'ouest à l'aube. Les minima seront compris entre 4°C en Hautes Fagnes, 8 à 9°C en plaine. Le vent de sud-ouest se renforcera pour devenir assez fort à fort dans les terres et fort à très fort sur l'ouest. En fin de nuit, les rafales approcheront progressivement 70 km/h sur le centre et 80 km/h sur l'extrême ouest. Le sud-est du pays sera plus épargné. La journée de jeudi sera placée sous le signe des averses. Par endroits, les cumuls pourront devenir importants. Le vent de sud-ouest restera soutenu. Les températures seront proches de 7°C sur les sommets ardennais, 11°C dans le centre et 12°C sur l'ouest.