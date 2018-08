Le soleil jouera à cache-cache avec les nuages la semaine prochaine

(Belga) La semaine prochaine, le temps sera marqué par une alternance de périodes ensoleillées et de champs nuageux, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée.

Lundi, le ciel sera très nuageux avec localement de la brume et parfois de faibles pluies ou de la bruine. Dans le courant de l'après-midi, la nébulosité deviendra variable avec quelques éclaircies mais aussi un risque de quelques ondées locales. Les maxima seront compris entre 21 et 24 degrés. Mardi, après dissipation de la grisaille matinale, le ciel sera hésitant entre périodes très nuageuses et quelques éclaircies. Ces dernières s'élargiront en fin d'après-midi. Quelques ondées sont attendues localement. Les maxima oscilleront entre 22 et 26 degrés. Mercredi et jeudi, le ciel sera partagé entre périodes ensoleillées et quelques champs nuageux mais seules quelques faibles précipitations isolées sont prévues. De la brume ou des bancs de brouillard sont possibles en matinée. Il fera encore assez chaud avec des maxima jusqu'à 26 ou 27 degrés sur certaines régions. Enfin, vendredi, il fera un peu moins chaud avec un risque d'averses un peu plus marqué, principalement dans l'intérieur des terres. Les maxima se situeront entre 18 et 23 degrés. (Belga)