Le soleil n'a pas encore dit son dernier mot

(Belga) Le soleil sera toujours au rendez-vous ce lundi, accompagné parfois de quelques nuages élevés. Les températures oscilleront entre 14 degrés en Hautes Fagnes et 18 degrés en Flandre. A la côte, une brise de mer se lèvera durant l'après-midi. Ailleurs, le vent sera généralement faible et soufflera de direction variable ou de secteur est, selon les prévisions de l'IRM.

Ce soir et pendant la nuit, le ciel demeurera serein ou peu nuageux. Les minima seront compris entre 0 degré en plaine et 3 ou 4 degrés sur les sommets de l'Ardenne. Le vent sera faible et s'orientera de secteur est, puis sud. Le temps restera ensoleillé jusqu'à mercredi, avec des températures qui pourront aller jusqu'à 17 ou 18 degrés. La journée de jeudi marquera le retour de nuages plus abondants et d'un risque de précipitations. Il fera aussi plus frais. (Belga)