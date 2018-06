Le soleil parviendra à s'imposer dès lundi

(Belga) Une petite brise de nord soufflera sur le pays sous un ciel couvert dimanche après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 15 et 21 degrés. La nuit prochaine, le ciel restera partiellement nuageux avec des minima de 8 à 13 degrés. Demain lundi, la journée débutera sous un ciel assez nuageux, mais le soleil parviendra à s'imposer à partir du nord-ouest en cours d'après-midi.

Dimanche après-midi, de nombreux bancs nuageux en provenance de la mer du Nord traverseront toujours la Belgique. Les éclaircies seront plus marquées sur l'ouest. Le vent sera modéré de nord, faiblissant en soirée. Les températures maximales varieront entre 15 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 17 degrés le long du littoral et 20 ou 21 degrés sur le centre et l'ouest du pays. Demain lundi, le ciel sera partiellement à parfois encore très nuageux en Ardenne. La région côtière devrait profiter de conditions plus ensoleillées. En cours d'après-midi, les apparitions du soleil devraient finalement se faire plus nombreuses à partir du nord-ouest. Sous l'action d'une petite brise de nord, les températures ne dépasseront pas 16 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 19 degrés le long du littoral et 21 ou 22 degrés sur le centre et l'ouest du pays. Mardi, nous bénéficierons d'une belle journée estivale et généralement ensoleillée, avec tout au plus quelques nuages d'altitude. Sous l'influence d'un vent modéré de nord à nord-est. Les maxima varieront entre 18 et 23 degrés. Le mercure devrait grimper dès mercredi jusqu'à 26, voire 27 degrés. Le temps restera estival tout au long de la semaine, selon l'IRM.