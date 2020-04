Le soleil pour faire passer la pilule du confinement

(Belga) Le temps sera calme et assez doux samedi après-midi, le soleil caressant le visage des Belges confinés, parfois assombri de passages nuageux, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le thermomètre grimpera jusqu'à 15°C sous un vent faible à parfois modéré, de secteur sud à sud-est.

Samedi soir et pendant la nuit, le ciel se dégagera progressivement. La fraîcheur sera de mise avec 0 à 2°C en Ardenne et de 3 à 5°C dans les autres régions. Le vent soufflera faiblement à parfois modérément, d'est à sud-est. Dimanche, les barbecues vont chauffer - sans invités toutefois, confinement oblige. Un temps printanier s'annonce avec un soleil qui brillera de mille feux, permettant au mercure de s'élever à 16°C en Ardennes, 20°C en Flandre et même 21°C en Campine. Un vent modéré de direction sud à sud-est évitera de suer à grosses gouttes. Pendant la nuit, les températures redescendront entre 6 et 11°C. Lundi débutera sous un temps sec et lumineux avant l'arrivée des nuages. Des pluies ou faibles averses seront possibles en cours d'après-midi ou en soirée uniquement sur l'ouest du pays et dans le Hainaut. Il fera entre 16 et 21°C.