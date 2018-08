Le soleil reprendra ses droits mardi après-midi

(Belga) Mardi après-midi, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux. Il y aura localement un risque d'ondée. Les maxima atteindront 22 à 26 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique.

Cet après-midi, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux parfois abondants et pouvant localement donner lieu à une ondée. Le temps sera assez doux avec des maxima de 22 ou 23 degrés à la côte ainsi que sur les hauteurs ardennaises, et 26 degrés en Lorraine belge. Dans le centre du pays, les températures atteindront des valeurs autour de 24 ou 25 degrés. Le vent sera généralement faible, et à la côte parfois modéré, de direction variable ou de secteur ouest-sud-ouest à ouest-nord-ouest. Jeudi soir, les champs nuageux seront séparés par des éclaircies devenant graduellement de plus en plus larges. En seconde partie de nuit, les nuages se raréfieront; l'atmosphère deviendra alors brumeuse avec formation de brouillard dans certaines régions. Les minima seront compris entre 11 et 17 degrés, sous un vent faible de direction variable. Mercredi, après la dissipation de la grisaille matinale, le ciel sera à nouveau partagé entre champs nuageux et éclaircies. L'après-midi, le temps deviendra ensoleillé dans la région côtière. Plus tard, les éclaircies deviendront aussi plus larges dans l'intérieur du pays. Il fera assez chaud pour la saison avec des maxima autour de 23 degrés à la côte, de 23 à 25 degrés en Ardenne, et de 25 à localement 28 degrés ailleurs. En seconde partie de nuit, le temps deviendra brumeux et des nuages bas se formeront par endroits, surtout sur l'ouest pays. Les minima seront compris entre 10 et 16 degrés. (Belga)