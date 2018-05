Le soleil revient accompagné de températures de saison

(Belga) Après quelques jours de grisaille, le ciel sera nettement plus dégagé le restant de la semaine. Mercredi, le temps sera d'abord ensoleillé avant que des nuages n'arrivent par l'ouest, occasionnant l'une ou l'autre pluie sur cette partie. Dans l'est, le soleil restera bien présent. Les maxima seront compris entre 12 ou 13 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 16 ou 17 degrés en plaine. Le vent sera modéré à assez fort avec des rafales de 50 à 60 km/h, rapporte l'IRM.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la bande nuageuse et les précipitations qui lui sont associées se décaleront vers le centre, puis l'est du pays où les précipitations seront de plus en plus faibles et éparses. A l'arrière, on retrouvera de larges éclaircies sous lesquelles un peu de brume ou un banc de brouillard pourra se former. Les minima varieront de 3 à 7 degrés et le vent deviendra faible à modéré. Jeudi, de belles éclaircies laisseront la place à des champs nuageux un peu plus nombreux en cours de journée, mais le temps restera généralement sec. Les maxima varieront entre 12 et 16 degrés, sous un vent faible à modéré de nord-ouest à nord. Vendredi, le temps sera sec et généralement ensoleillé malgré quelques voiles d'altitude. Il fera un peu plus doux avec des maxima jusque 17 degrés dans le centre du pays. (Belga)