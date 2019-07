Le soleil revient progressivement mais le temps restera frais pour la saison

(Belga) Le soleil reviendra progressivement sur la Belgique, à partir du nord, dimanche après-midi, mais les températures ne grimperont pas. Elles seront comprises entre 16 degrés en Ardenne et 19 à 21 degrés dans les autres régions, selon les prévisions de l'IRM.

Ce soir, le temps redevient sec partout avec un ciel qui se dégage. Dans la nuit de dimanche à lundi, le ciel sera dégagé et il fera assez frais. Les températures redescendront entre 5 et 8 degrés en Ardenne et en Campine, entre 8 et 10 degrés dans de nombreuses régions et aux alentours de 12 degrés le long du littoral. La nébulosité reviendra lundi matin et pourra être abondante. L'une ou l'autre petite averse pourra se produire par endroits. Les températures ne dépasseront pas 15 à 20 degrés. Mardi, après une nuit fraîche, des périodes ensoleillées alterneront avec des épisodes plus nuageux, a priori plus nombreux sur le nord du pays. Le temps restera sec avec des maxima d'environ 18 degrés à la Côte à localement 22 degrés dans le centre du pays. (Belga)