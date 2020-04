Le soleil s'installe en ce début de semaine

(Belga) Le temps sera ensoleillé mais assez venteux lundi après-midi, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima se situeront entre 17 degrés en Hautes­ Fagnes et 20 ou 21 degrés dans le centre du pays, sous un vent modéré à assez fort de secteur est à nord­-est. Les rafales pourront atteindre 60 km/h.

Ce soir et cette nuit, des voiles d'altitude atteindront le pays depuis la France. En Flandre, le ciel restera toutefois serein dans la plupart des régions. Les minima varieront entre 3 degrés dans certaines vallées ardennaises et 9 degrés en plaine. Le vent d'est à nord­-est deviendra modéré, sauf sur le relief où il sera parfois encore assez fort avec des rafales de 50 à 60km/h. Mardi, la journée s'annonce à nouveau ensoleillée malgré quelques champs de nuages élevés. Les maxima se situeront entre 18 degrés en Hautes­ Fagnes et 22 degrés en Campine. Le vent d'est à nord­-est sera modéré à assez fort et des rafales de 60 km/h seront possibles. Durant la nuit de mardi à mercredi, le ciel sera étoilé et les températures redescendront vers des valeurs de 4 degrés dans certaines vallées ardennaises et 10 degrés en plaine. Mercredi, le temps sera à nouveau ensoleillé avec des maxima de 18 degrés en Haute Belgique à 22 degrés en Campine. (Belga)