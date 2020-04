Le soleil se laissera encore admirer dans son grand manteau bleu

(Belga) Après un début de semaine riche d'un double record de températures, le soleil remonte sur le ring enveloppé de son grand manteau bleu ce jeudi. Seule la crème et l'ombre permettront d'éviter ses coups alors que la température montera jusqu'à 24°C.

Quelques nuages locaux oseront s'aventurer sur le territoire, principalement au sud du sillon Sambre et Meuse puis en Ardenne et en Lorraine belge, mais seront renvoyés dans les cordes puisque le temps restera sec. Le marquoir indiquera jusqu'à 18°C en Ardenne et 24°C à l'intérieur des terres. Peu importent les rounds de la journée, la Côte sera le coin le plus frais, avec maximum 17°C. Le début de soirée sonnera la fin du combat. Le soleil ira tranquillement se coucher, tandis que ses rares adversaires nuageux pourraient réussir à faire couler quelques gouttes localement. Le ciel sera ensuite serein et plein de douceur avec des minima hésitant entre 6°C et 10°C. (Belga)