Le soleil sera omniprésent jeudi

(Belga) Le ciel sera très nuageux à couvert avec quelques faibles pluies ou bruines mercredi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Quelques éclaircies se développeront néanmoins à partir du sud du pays et gagneront progressivement les régions plus au nord. L'atmosphère deviendra également un peu plus instable avec un risque de quelques averses généralisé à l'ensemble du territoire. Les températures maximales seront comprises entre 12°C en Haute Ardenne et localement 17°C sur le centre du pays. Le vent sera d'abord faible de secteur sud, puis il s'orientera au secteur est.

En début de soirée, le ciel sera encore partiellement nuageux sur la moitié ouest avec le risque de l'une ou l'autre averse. Durant la nuit, les éclaircies deviendront souvent larges sur l'ensemble du territoire et le temps sera sec partout. Quelques nuages parfois plus nombreux seront possibles le long des frontières du nord. Les températures seront comprises entre 5°C en Hautes-Fagnes et 9°C sur le nord du pays. Le vent sera faible, puis faible à modéré de secteur est à nord-est, et modéré en Ardenne. Jeudi, dès la matinée, le ciel sera peu nuageux à serein avec un soleil omniprésent tout au long de la journée. Quelques voiles d'altitude plus nombreux seront possibles le long de la frontière française, mais le temps restera sec. Les températures seront en hausse avec des valeurs comprises entre 16°C en Haute Ardenne et 20 à 21°C sur l'ouest. Le vent sera généralement modéré de secteur est. (Belga)